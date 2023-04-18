Происшествия 18 апреля 2023, 07:48 Офицера Генштаба оштрафовали за взятку стиральной машиной Офицера Генштаба Мертвищева оштрафовали на 400 тысяч рублей за взятку стиральной машиной Публичное достояние

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Гарнизоннный военный суд приговорил начальника отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Ивана Мертвищева к штрафу в 400 тысяч рублей за взятку стиральной машиной Bosch. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Взамен на стиральную машину полковник согласился дать положительный отзыв о работе военкомата района Раменки во время призыва. Этот военный комиссариат не значился в плане проверок, и офицер решил на этом сыграть. Он пригрозил военкому, что найдет к чему придраться, если тот не купит ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей.

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Вначале уголовное дело возбудили о получении взятки, сопряженное с вымогательством (часть 5 статьи 290 УК РФ), потом его действия переквалифицировали на покушение на мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ). Помимо штрафа, Мертвищев получил запрет на занятие должностей в государственных органах на два года. Известно, что он уже подал рапорт с просьбой отправить его в зону спецоперации.

На суде полковник признал себя виновным. Он пояснил, что очень нуждался в стиральной машине после ремонта. Кстати, он даже не успел ею воспользоваться. Подсудимый и его защита просили назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, и настаивали, что просьба о стиральной машине была лишь попыткой смошенничать, но не вымогать взятку. Признание вины, а также участие полковника в боевых действиях в Чечне сочли смягчающими обстоятельствами.