Офицер ВС Армении и его беременная жена погибли при взрыве в Гюмри

Офицер Вооруженных сил Армении и его беременная супруга стали жертвами взрыва гранаты в одном из домов города Гюмри. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.

ЧП произошло в субботу днем в доме на улице Алавердян. Военнослужащему было 35 лет, его жене — 29. Он в звании капитана проходил службу в одной из воинских частей Минобороны Армении.

На телах погибших были обнаружены следы и травмы, характерные для взрыва гранаты. На месте ЧП следователи обнаружили спусковой рычаг и кольцо от боеприпаса.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Убийство заведомо беременной женщины» и «Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Назначен ряд экспертиз. Сейчас продолжается предварительное следствие.