Офицер полиции покончил с собой в здании МВД в Казани

Полицейский умер в машине скорой помощи.

Для выяснения обстоятельств и причин суицида создана ведомственная комиссия под руководством замглавы МВД Татарстана Алексея Завгороднева. Других подробностей в пресс-службе не сообщили.

По данным источника «Бизнес Online», погиб 32-летний капитан полиции Марат Абзалеев.

Раненого сотрудника обнаружили в тире, расположенном в здании МВД в центре Казани. Рядом с ним находилось табельное оружие, рассказал собеседник издания.