  • Офицер полиции покончил с собой в здании МВД в Казани

    07 октября 2019, 20:58

    Кирилл Фролов

    В Казани, в здании МВД Татарстана покончил с собой сотрудник полиции. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

    Полицейский умер в машине скорой помощи.

    Для выяснения обстоятельств и причин суицида создана ведомственная комиссия под руководством замглавы МВД Татарстана Алексея Завгороднева. Других подробностей в пресс-службе не сообщили.

    По данным источника «Бизнес Online», погиб 32-летний капитан полиции Марат Абзалеев.

    Раненого сотрудника обнаружили в тире, расположенном в здании МВД в центре Казани. Рядом с ним находилось табельное оружие, рассказал собеседник издания.