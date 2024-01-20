Происшествия 20 января 2024, 12:55 Офицер КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску Reuters: офицер КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску Ammar Safarjalani / Global Look Press

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В субботу, 20 января, Израиль нанес ракетный удар по Дамаску, в результате которого погиб член иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным сирийского государственного агентства SANA, нападению подвергся жилой дом в районе Аль-Мезза. При атаке четырехэтажное здание обрушилось.

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Сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора больницы Аль-Мувасат Имама Аль-Амина сообщила, что в госпиталь доставили тело одного погибшего, а также трех пострадавших. В их числе оказалась женщина.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно обстреливает сирийскую территорию. В конце декабря удару ВВС Израиля подвергся юг арабской республики. При этом ПВО Сирии перехватила большинство израильских ракет.