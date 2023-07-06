Эксклюзив 06 июля 2023, 18:53 Офисное здание загорелось на севере Москвы Склад с одеждой загорелся на втором этаже офисного здания на севере Москвы Freepik

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Пожар начался на втором этаже офисного здания на 3-й улице Ямского поля на севере Москвы, сообщил источник «360».

По его информации, загорелось складское помещение с одеждой. Из четырехэтажного здания эвакуировались люди.

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К месту происшествия выехали сотрудники специальных служб.

Источник уточнил, что на третьем этаже также находятся люди. Они не могут покинуть помещение, так как выход заблокирован густым дымом, и просят о помощи.

Ранее на западе Москвы прогремел взрыв в квартире и начался пожар.