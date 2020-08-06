Раскрыты подробности захвата офиса ОНК в Москве

Неизвестные люди, захватившие офис Общественной наблюдательной комиссии в Крапивинском переулке, полиции представились как волонтеры и заявили, что внутри они находятся на законных основаниях. Об этом «360» заявил член ОНК Алексей Мельников.

Он пояснил, что неизвестные заявили, что у них есть все документы и на территории офиса они находятся на законных основаниях.

«Мы этих документов не видели. Кроме того, с нами стоит собственник, который подтверждает, что ни с кем кроме нас договор аренды не заключался», — заявил Мельников.

Он пояснил, что неизвестные люди просто забаррикадировались внутри помещения и заблокировали въезд на территорию, перегородив автомобилем ворота. При этом у машины затонированы стекла и закрыты номера.

Сами захватчики все в масках и на общение не идут. На место уже прибыли журналисты, но оккупанты офиса от них просто отворачиваются.

«Полиция приезжала, но развела руками и сказала, что решайте через суд или договаривайтесь», — рассказал Мельников.

Офис ОНК в Крапивенском переулке использовали для хранения обращений граждан. Неизвестные люди крепкого телосложения закрылись внутри помещения и отказались пускать внутрь членов комиссии.

Общественная наблюдательная комиссия занимается контролем за соблюдением прав арестованных и заключенных в следственных изоляторах и колониях.