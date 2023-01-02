Эксклюзив 02 января 2023, 13:22 Офис Wildberries в Ясеневе затянуло дымом — источник Источник «360»: задымление произошло в офисе Wildberries на Ясногорской улице в Москве РИА «Новости»

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Задымление произошло в офисе Wildberries на Ясногорской улице, сообщил источник «360». По его информации, открытого горения не наблюдается. Помещение расположено на цокольном этаже 22-этажного дома.

Как уточнил источник, ЧП произошло в здании 21, корпус 1. Офис, где зафиксировали задымление, не газифицирован.

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Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

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UPD: по уточненным данным, в помещении произошло короткое замыкание, добавил источник.