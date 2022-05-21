Офис TikTok обокрали в Москве

Офис российского представительства TikTok обокрали в Москве. Преступники похитили смартфоны и компьютеры, не повредив замки. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал ТАСС.

Неизвестные воры вынесли из офиса ООО «Тикток рус» на Большой Якиманке технику и гаджеты, а также деньги на сумму более миллиона рублей. Добычей грабителей стали 31 iРhоnе, восемь часов Apple Watch, четыре компьютера Mac. Общий ущерб от действий грабителей пока оценивается.

Злоумышленники хорошо подготовились. Предположительно, у них были ключи, потому что замки в дверях не повредили. По предварительной версии, преступники знали, где в офисе находится техника.

В ноябре 2021 года Роскомнадзор включил TikTok в перечень иностранных компаний, которые подпадают под закон «о заземлении», обязав открыть представительство в России. В начале марта 2022 года TikTok ограничил россиянам доступ к платформе, запретив выкладывать новый контент и проводить прямые трансляции.