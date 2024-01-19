Эксклюзив 19 января 2024, 12:55 Офис продаж загорелся в центре Москвы Источник «360»: офис продаж «Лунар» загорелся в центре Москвы РИА «Новости»

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Открытое горение началось на первом и втором этажах по всей площади офиса продаж «Лунар» в центре Москвы. Пламя интенсивно распространяется на другие части здания. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, люди вышли самостоятельно до приезда МЧС. Порядка 60 человек эвакуировали. Для ликвидации пожара привлекли дополнительные силы.

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Рядом с офисом находится новостройка — до нее восемь метров. Огонь уже перекинулся на леса и стилобатную часть. Однако на последней пламя уже ликвидировали.

UPD: огонь удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия работают специальные службы. Они окажут помощь и установят точные причины и обстоятельства пожара.

Ранее огонь охватил тысячу квадратным метров на Клинцовской нефтебазе в Брянской области. Пожар на объекте вспыхнул в результате сброса боеприпаса с уничтоженного дрона ВСУ.