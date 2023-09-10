Происшествия 10 сентября 2023, 16:22 Одну пострадавшую в ДТП на «Скандинавии» девочку выписали из больницы Комздрав Петербурга: одну пострадавшую в ДТП на трассе «Скандинавия» выписали пресс-служба ГУ МВД

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Одну девочку, пострадавшую во время наезда грузовика на колонну велосипедистов на трассе «Скандинавия», выписали из больницы. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как пояснили в ведомстве, в городских стационарах после инцидента остаются еще восемь детей.

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«Пациентка, переведенная из больницы № 40 Курортного района в Педиатрический университет, остается в тяжелом состоянии. Остальные девочки — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном», — рассказали о самочувствии остающихся под наблюдением врачей пострадавших.

Утром 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия» водитель грузового автомобиля врезался в легковой Ford, который сопровождал 11 школьниц на велосипедах. От удара иномарка наехала на спортсменок, две девочки погибли на месте. Выборгский городской суд принял позже решение заключить под стражу водителя фуры.