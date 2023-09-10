10 сентября 2023, 16:22
Одну пострадавшую в ДТП на «Скандинавии» девочку выписали из больницы
Комздрав Петербурга: одну пострадавшую в ДТП на трассе «Скандинавия» выписали
Одну девочку, пострадавшую во время наезда грузовика на колонну велосипедистов на трассе «Скандинавия», выписали из больницы. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Как пояснили в ведомстве, в городских стационарах после инцидента остаются еще восемь детей.
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«Пациентка, переведенная из больницы № 40 Курортного района в Педиатрический университет, остается в тяжелом состоянии. Остальные девочки — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном», — рассказали о самочувствии остающихся под наблюдением врачей пострадавших.
Утром 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия» водитель грузового автомобиля врезался в легковой Ford, который сопровождал 11 школьниц на велосипедах. От удара иномарка наехала на спортсменок, две девочки погибли на месте. Выборгский городской суд принял позже решение заключить под стражу водителя фуры.
Санкт-Петербург
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