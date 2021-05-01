Одну из пострадавших в ДТП на Ставрополье девочек скоро выпишут

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что всем пострадавшим в крупном ДТП оказывается вся необходимая помощь, состояние одной пострадавшей девочки не вызывает никаких опасений и скоро ее выпишут из больницы.

«Восемь человек уже переведены в медучреждения Ставрополя, где им оказывается специализированная помощь. Все необходимое для этого есть. В Грачевской больнице осталась одна девочка, ее состояние не вызывает опасений, она скоро будет выписана», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что власти взаимодействуют по всем вопросам с правительством Волгоградской области, откуда автобус ехал в Черкесск. Владимиров добавил, что «в Ставрополе готовы принять и разместить родителей, которые приедут из Волгоград».

Сразу три автомобиля столкнулись днем 30 апреля на 535-м километре автодороги «Астрахань — Ставрополь». В аварию попал автобус, который вез 14 девочек на соревнования по баскетболу. По дороге из Волгограда в Черкесск будущих спортсменок сопровождали четверо взрослых. Правоохранители уже завели уголовное дело и начали расследование. Предварительно они выяснили, что легковушка пыталась обогнать КамАЗ, но не успела вернуться в свой ряд и задела грузовик. У большегруза опрокинулся прицеп, когда водитель пытался совершить маневр. В итоге прицепом придавило автобус с детьми.