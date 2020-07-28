Однорукий охранник спас ребенка, выпавшего из окна

Мужчина патрулировали территорию и заметил, что на седьмом этаже висит маленький ребенок, держащийся за провод антенны. Вместе со своим 29-летним сыном охранник принес матрас и положил его под окна дома, чтобы малыш смог упасть на мягкое.

«Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас», — приводит слова охранника сайт «Царьград».

Чтобы не получить серьезные травмы, ребенок оттолкнулся от стены, разжал руки и полетел вниз. Мальчик упал на край матраса, а оттуда — в кусты, что смягчило удар. Пострадавший остался жив, но получил переломы и сотрясение.