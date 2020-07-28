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    28 июля 2020, 18:02

    Однорукий охранник спас ребенка, выпавшего из окна

    Анастасия Кременчугская

    На западе Москвы охранник без руки спас семилетнего ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

    Мужчина патрулировали территорию и заметил, что на седьмом этаже висит маленький ребенок, держащийся за провод антенны. Вместе со своим 29-летним сыном охранник принес матрас и положил его под окна дома, чтобы малыш смог упасть на мягкое.

    «Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас», — приводит слова охранника сайт «Царьград».

    Чтобы не получить серьезные травмы, ребенок оттолкнулся от стены, разжал руки и полетел вниз. Мальчик упал на край матраса, а оттуда — в кусты, что смягчило удар. Пострадавший остался жив, но получил переломы и сотрясение.

    Новости SMI.FM