28 июля 2020, 18:02
Однорукий охранник спас ребенка, выпавшего из окна
На западе Москвы охранник без руки спас семилетнего ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Мужчина патрулировали территорию и заметил, что на седьмом этаже висит маленький ребенок, держащийся за провод антенны. Вместе со своим 29-летним сыном охранник принес матрас и положил его под окна дома, чтобы малыш смог упасть на мягкое.
«Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас», — приводит слова охранника сайт «Царьград».
Чтобы не получить серьезные травмы, ребенок оттолкнулся от стены, разжал руки и полетел вниз. Мальчик упал на край матраса, а оттуда — в кусты, что смягчило удар. Пострадавший остался жив, но получил переломы и сотрясение.