Одноклассники забуллили московского школьника, окунув его в унитаз

Видео издевательств над мальчиком из столичной школы №1536 появилось в Сети. Одноклассники опустили его головой в унитаз. «360» связался с классной руководительницей ребенка.

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«Это не вчера было. Сейчас мы пытаемся все детали узнать и во всем разобраться. Нам надо встретиться с директором, и все это дело решить», — рассказала Наталья Владимировна.

Ранее сообщение с видео и просьбой помочь опубликовала в Twitter Ирина Романова.

На кадрах хулиганы мокают своего знакомого головой в унитаз. Мальчик сопротивляется и кричит. После унижений он выбегает из кабинки в коридор под хохот обидчиков. В конце ролика они его толкают, и ребенок падает на пол.