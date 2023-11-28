Происшествия 28 ноября 2023, 09:39 Одноклассники выбросили девочку из окна школы в центре Москвы Shot: в Москве школьницу выбросили в окно одноклассники во время перемены РИА «Новости»

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В Центральном округе Москвы в одной из частных школ во время перемены 13-летнюю ученицу одноклассники выбросили в окно. Девочка получила травмы позвоночника, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ЧП произошло в образовательном учреждении на Новорогожской улице в Таганском районе. Пострадавшую увезли в больницу, она пока не может внятно объяснить, что случилось.

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Врачам удалось выяснить только то, что школьница играла с одноклассниками на перемене на первом этаже школы. В один момент кто-то из сверстников открыл большое окно и дети вытолкнули в него девочку.

Медики диагностировали ей ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Юной пациентке прописали обезболивающие и постельный режим.

После случившегося инспекторы по делам несовершеннолетних организовали проверку.

Недавно нетрезвая 32-летняя женщина без причины напала на 14-летнюю девочку и избила ее. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.