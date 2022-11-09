Эксклюзив 09 ноября 2022, 18:46 «Одной морду отстрелил, она бегала, умирала». Неизвестный убил пять коз на поле в Подмосковье Неизвестный расстрелял пять коз в деревне в Подмосковье

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Житель деревни Демидково в Рузском городском округе лишился пяти коз. Животных расстреляли, когда они паслись на поле. Мужчина убежден, что в случившемся виновен его сосед. Незадолго до убийства стада между ними произошел конфликт. В беседе с «360» пострадавший рассказал подробности случившегося.

По словам мужчины, он долго не придавал историю огласке, пытался разобраться в ситуауии и добиться справедливости. Перед гибелью коз у него произошла ссора с другим жителем деревни.

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«У меня есть три собаки, гулял с ними за деревней в поле. Потом нам до своих ворот идти метров 150-200. И по пути есть бесхозный участок, собаки туда успели пролезть, я побежал за ними, вылез сосед и сказал, что псы напали на его кота. А все было в бурьяне, ничего не видно», — поделился собеседник «360».

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После этого, по его словам, сосед начал угрожать, сказав: «Я вас всех перестреляю, ждите, прилетит». Мужчина возмутился, потому что собаки не специально напали на кота, и такая реакция на происходящее показалась ему чрезмерной.

«А потом через два дня мы уехали за грибами, звонит жена и говорит, что у нас козы лежат побитые на поле в 200 метрах от дома [соседа]. Вызвали полицию. Гильзы собрали с экспертом», — добавил он.

По словам мужчины, козы паслись на площади примерно 70 на 70 метров метров: кто-то ходил и целенаправленно в них стрелял, а за одним непривязанным животным даже гонялся.

«Пять коз [убили] средь бела дня. За одной он (стрелок — примеч. ред.) бегал, морду отстрелил, и она бегала, умирала по всему полю», — пожаловался он.

Мужчина добавил, что гильзы отправляли на экспертизу, а в доме соседа даже проводили обыск, но ничего не нашли. Последний успел на всякий случай нанять адвоката.

«А он сам все разболтал другому соседу. Сказал, что пережрал, очень пьяный был и перестрелял коз», — добавил собеседник «360».

В итоге, по его словам, владельцам коз не удалось добиться справедливости и привлечь виновного к ответственности.

Супруга соседа, которого владелец погибших коз подозревает в их убийстве, отказалась от комментариев, заявив, что у нее срочные дела.