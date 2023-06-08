Происшествия 08 июня 2023, 14:09 Одной из жертв удара ВСУ по Голой Пристани стала беременная женщина Сальдо: беременная женщина стала одной из жертв обстрела Голой Пристани РИА «Новости»

Читать 360tv в

Беременная 33-летняя женщина погибла 8 июня при ударе ВСУ по пункту эвакуации населения в городе Голая Пристань. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В общей сложности жертвами обстрела стали два человека. Сальдо подчеркнул, что удар по мирным людям был намеренным.

Реклама

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня приехал в Херсон, должен понимать, что кровь жителей Голой Пристани на его руках. Это его личная ответственность.

Еще два человека, по информации Сальдо, получили ранения. Их должны доставить в больницу.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате подтоплений Херсонской области погибли пять человек. Сальдо объявил, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Списки на выплаты уже формируются, уточнил он.