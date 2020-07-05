Одного выжившего извлекли из-под завалов на стройке ТЦ под Кировом

«Трое человек погибли, одного достали из-под завалов, он доставлен в Зуевскую ЦРБ, состояние уточняется», — приводит агентство слова своей собеседницы. Она также уточнила, что здание ТЦ строила частная организация.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой. К месту обрушения выехали следователи из Кирова. Собеседница агентства уточнила, что ситуация находится на контроле правительства Кировской области.

Стена ТЦ в Зуевке обрушилась утром 5 июля на площади Свердлова, дом № 1А. Это произошло из-за того, что рухнули перекрытия, рассказало региональное управление МЧС. Сообщение об инциденте поступило в 10:56.

Глава Зуевского района Анатолий Кощеев ранее говорил о четырех погибших при ЧП. Его слова приводил телеканал RT в Telegram-канале.