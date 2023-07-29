Происшествия 29 июля 2023, 11:01 Одного пострадавшего при ударе ВСУ по Таганрогу выписали из больницы Губернатор Голубев: одного из 16 пострадавших при теракте в Таганроге выписали из больницы Telegram

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Одного из пострадавших в результате удара ВСУ по Таганрогу сегодня утром выписали из больницы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он также подтвердил данные СМИ о 16 пострадавших. Госпитализация потребовалась 10 раненым, девять из них находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом, он в послеоперационной палате.

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На месте проводятся следственные действия. После их завершения возобновится разбор завалов. У эпицентра взрыва по-прежнему дежурят медики.

В квартирах проходит обход для фиксации ущерба. Там, где уже провели необходимый осмотр, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будут возобновлять поэтапно.

Мощный взрыв, от которого в некоторых домах вылетели стекла, раздался в Таганроге вчера днем. Власти региона заявили о взрыве ракеты в центре города. Министерство обороны России уточнило, что атаку предприняла Украина, применив ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200. Ракету перехватили российские системы противовоздушной обороны, однако обломки упали на землю.