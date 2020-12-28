Одного моряка с «Онеги» нашли мертвым

О затоплении судна стало известно утром в понедельник. По предварительным данным, 17 из 19 моряков погибли. Однако их поиски продолжаются. Известно, что один матрос и штурман смогли спастись.

На поиски экипажа направили пять судов. Авиацию не смогли задействовать в поисковых работах из-за плохой погоды. Официальною причину затопления еще не назвали. Но есть версия, что это могло произойти из-за обледенения. Также в СМИ появилась информация, что траулер накрыла волна, когда на борт поднимали сеть из моря. В результате опрокидывания в ледяной воде оказались все члены экипажа. Дело о крушении взято на контроль Северо-Западной транспортной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, спасательные службы получили информацию о затоплении судна благодаря срабатыванию специального буя.

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков с траулера «Онега».