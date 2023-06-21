21 июня 2023, 20:22
Одного из создателей термоядерной бомбы нашли мертвым в Москве
ТАСС: создатель первой термоядерной бомбы Клинишов покончил с собой в Москве
Одного из создателей первой двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова нашли мертвым в квартире в центре Москвы. Инженер покончил с собой, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства», — сказал собеседник агентства.
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Перед смертью 92-летний создатель термоядерной бомбы оставил предсмертную записку. В ней Клинишов обратился со словами прощания к своим родным и близким.
Григорий Клинишов был кандидатом физико-математических наук, также в 1962 году ему вручили Ленинскую премию. Он участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Ее испытания впервые провели 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне.
Москва 2023
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