Происшествия 21 июня 2023, 20:22 Одного из создателей термоядерной бомбы нашли мертвым в Москве ТАСС: создатель первой термоядерной бомбы Клинишов покончил с собой в Москве РИА «Новости»

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Одного из создателей первой двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова нашли мертвым в квартире в центре Москвы. Инженер покончил с собой, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства», — сказал собеседник агентства.

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Перед смертью 92-летний создатель термоядерной бомбы оставил предсмертную записку. В ней Клинишов обратился со словами прощания к своим родным и близким.

Григорий Клинишов был кандидатом физико-математических наук, также в 1962 году ему вручили Ленинскую премию. Он участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Ее испытания впервые провели 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне.