28 мая 2023, 10:26
Одного из сбежавших в ДНР дезертиров застрелили его сослуживцы
ТАСС: одного из группы дезертиров в ДНР застрелили его сослуживцы
Бывшие заключенные — военнослужащие, сбежавшие из воинской части в ДНР, застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Побег семерых бывших заключенных произошел в районе Соледара. Трех мужчин задержали в районе Брянки на территории Луганской Народной Республики — они находились в кафе и были пьяны.
Реклама
Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться, подчеркнул источник агентства.
По его словам, розыск еще трех беглецов вели в том числе в Ростовской области. С задержанными начали проводить следственные действия.
Позже стало известно, что еще двух бывших заключенных поймали. Источник ТАСС уточнил, что поиски одного сбежавшего продолжили.
Официально данные о побеге группы из семи бывших заключенных — военнослужащих в ДНР пока не подтверждали.
ДНР
Реклама
Реклама