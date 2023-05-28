Происшествия 28 мая 2023, 10:26 Одного из сбежавших в ДНР дезертиров застрелили его сослуживцы ТАСС: одного из группы дезертиров в ДНР застрелили его сослуживцы РИА «Новости»

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Бывшие заключенные — военнослужащие, сбежавшие из воинской части в ДНР, застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Побег семерых бывших заключенных произошел в районе Соледара. Трех мужчин задержали в районе Брянки на территории Луганской Народной Республики — они находились в кафе и были пьяны.

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Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться, подчеркнул источник агентства.

По его словам, розыск еще трех беглецов вели в том числе в Ростовской области. С задержанными начали проводить следственные действия.

Позже стало известно, что еще двух бывших заключенных поймали. Источник ТАСС уточнил, что поиски одного сбежавшего продолжили.

Официально данные о побеге группы из семи бывших заключенных — военнослужащих в ДНР пока не подтверждали.