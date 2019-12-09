Одного из пострадавших при стрельбе в амурском колледже выписали из больницы

«17-летний пациент Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) с огнестрельным ранением выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

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Также в региональном минздраве отметили, что из Благовещенской городской клинической больницы в Амурскую областную перевели для дальнейшего лечения третьего пострадавшего во время перестрелки. 20-летний раненый также находится в нормальном состоянии. Врачи отметили положительную динамику.

14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь. Он убил одного человека и ранил троих, а потом покончил с собой. По версии полиции, студент мог начать стрельбу из-за личного конфликта с однокурсниками.