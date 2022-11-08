Одного из пострадавших при крушении вертолета под Костромой пилотов госпитализировали в тяжелом состоянии | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 21:57 Одного из пострадавших при крушении вертолета под Костромой пилотов госпитализировали в тяжелом состоянии Администрация региона: один пилот получил тяжелые травмы при крушении Ми-2 под Костромой

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Одного из пилотов, пострадавших при падении вертолета Ми-2 под Костромой, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Первым в городскую больницу Костромы доставлен пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино. Состояние пострадавшего оценивается, как тяжелое», — заявили на сайте администрации.

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В медучреждении развернули две операционные и подготовили места в реанимации. Для оказания помощи пострадавшим в больнице сформировали две хирургические бригады травматологического профиля. В медучреждение приехал губернатор региона Сергей Ситников.

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Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что с места крушения вертолета эвакуировали всех четверых пострадавших. В результате падения воздушного судна погиб находившийся на борту пациент, травмы получили два фельдшера и два пилота. Крушение Ми-2 произошло во время захода вертолета на посадку. На место сразу же отправили спасателей и пять бригад скорой помощи.