Эксклюзив 07 января 2023, 21:07 Одного человека спасли из горящего дома на западе Москвы Источник «360»: пожар произошел в частном доме на Очаковской улице в Москве

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В Москве на Очаковской улице произошел пожар в частном жилом доме, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Из огня спасли одного человека.

Пламя вспыхнуло в доме №23. По имеющимся данным, пожар начался на втором этаже и чердаке.

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Огонь распространился на площади в 70 квадратных метров. Находившегося в доме человека удалось спасти.

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Официально эту информацию пока не подтвердили. Причины и все обстоятельства возгорания устанавливаются.

UPD. По данным источника, пожар удалось потушить. Пострадавших нет.