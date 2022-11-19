Происшествия 19 ноября 2022, 17:48 Одного человека не нашли после обрушения дома на Сахалине Глава Тымовского округа Звада: один человек остался пропавшим без вести после взрыва газа Пресс-служба МЧС

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Судьба одного человека после обращения дома на Сахалине остается неизвестной. Об этом заявил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада в Telegram-канале.

«Судьба одного человека пока неизвестна, устанавливается. Работы продолжаются», — сообщил он.

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В ночь на 19 ноября в пятиэтажном доме в Тымовском взорвался бытовой газ. В результате проишествия погибли девять человек, четверо из них — дети. Также есть пострадавшие, в том числе находящиеся в тяжелом состоянии. В память о погибших детях местные жители организовали стихийный мемориал в Южно-Сахалинске. Люди зажигают свечи, на место приносят игрушки и возлагают цветы.

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Момент взрыва попал на видео. Предварительной причиной случившегося называют взрыв 20-литрового газового баллона, подключенного к плите для готовки. Накануне в районе пятиэтажки сильно пахло газом, однако никто не сообщил об этом в экстренные службы.

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда. Продолжаются работы в подвале. Уже выбрана компания, которая проведет экспертизу пригодности здания для проживания. Эксперты детально осмотрят квартиры 20 ноября.