Одноэтажный ангар вспыхнул на юге Москвы

На юге Москвы вспыхнул ангар, сообщил «360» источник в экстренных службах. В городском главке МЧС подтвердили факт случившегося. На месте возгорания уже развернули штаб пожаротушения.

Загорелся одноэтажный отдельно стоящий ангар на Нагорном проезде, 10, уточнили в ведомстве.

«Подразделения по данному адресу прибыли. <…> Что именно горит, площадь возгорания на данный момент уточняется. Сведений о пострадавших не поступало», — подчеркнули в ведомстве, указав на отсутствие угрозы перехода огня на соседние здания.

Источник фото: телеканал «360»

По словам источника, пламя охватило склад пластиковых игрушек и товаров народного потребления. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

UPD: В 21.49 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. На улице Нагорной небольшие затруднения дорожного движения из-за пожара.