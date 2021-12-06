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    06 декабря 2021, 21:06

    Одноэтажный ангар вспыхнул на юге Москвы

    МЧС: на юге Москвы загорелся одноэтажный ангар

    Александра Ломейко, Алла Морген, Евгения Бардонова

    На юге Москвы вспыхнул ангар, сообщил «360» источник в экстренных службах. В городском главке МЧС подтвердили факт случившегося. На месте возгорания уже развернули штаб пожаротушения.

    Одноэтажный ангар вспыхнул на юге Москвы

    Загорелся одноэтажный отдельно стоящий ангар на Нагорном проезде, 10, уточнили в ведомстве.

    «Подразделения по данному адресу прибыли. <…> Что именно горит, площадь возгорания на данный момент уточняется. Сведений о пострадавших не поступало», — подчеркнули в ведомстве, указав на отсутствие угрозы перехода огня на соседние здания.

    Одноэтажный ангар вспыхнул на юге Москвы | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    По словам источника, пламя охватило склад пластиковых игрушек и товаров народного потребления. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

    UPD: В 21.49 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. На улице Нагорной небольшие затруднения дорожного движения из-за пожара.

    Одноэтажный ангар вспыхнул на юге Москвы | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»