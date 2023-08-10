Эксклюзив 10 августа 2023, 12:04 Одним из пропавших при взрыве в Сергиевом Посаде оказался водитель компании «Пиро-Росс» Жена водителя «Пиро-Росса» Ныркова сообщила, что он пропал после взрыва в Сергиевом Посаде Автор фото - Дмитрий Белицкий

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Одним из пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде стал Михаил Нырков, работающий водителем в компании «Пиро-Росс». Об этом сообщила «360» супруга исчезнувшего мужчины Лариса.

Женщина рассказала, что муж перестал выходить на связь утром в день происшествия. Телефон Ныркова не работает. Больше никакой информации у Ларисы нет.

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«Никто ничего не может сказать», — заявила собеседница «360».

Супруга пропавшего добавила, что сейчас находится в Следственном комитете. По словам женщины, ее вызвали туда для опроса.

Кроме того, после взрыва исчез Николай Горячев. Его сестра Галина сообщила, что сейчас находится в МВД и пишет заявление о пропаже брата.

Взрыв произошел на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, утром 9 августа. ЧП случилось на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс». Следователи провели обыски в фирме и задержали ее технического директора.

После происшествия одна из пострадавших скончалась в больнице. По данным Следственного комитета, за медицинской помощью после взрыва обратились более 60 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.