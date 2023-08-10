10 августа 2023, 12:04
Одним из пропавших при взрыве в Сергиевом Посаде оказался водитель компании «Пиро-Росс»
Жена водителя «Пиро-Росса» Ныркова сообщила, что он пропал после взрыва в Сергиевом Посаде
Одним из пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде стал Михаил Нырков, работающий водителем в компании «Пиро-Росс». Об этом сообщила «360» супруга исчезнувшего мужчины Лариса.
Женщина рассказала, что муж перестал выходить на связь утром в день происшествия. Телефон Ныркова не работает. Больше никакой информации у Ларисы нет.
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«Никто ничего не может сказать», — заявила собеседница «360».
Супруга пропавшего добавила, что сейчас находится в Следственном комитете. По словам женщины, ее вызвали туда для опроса.
Кроме того, после взрыва исчез Николай Горячев. Его сестра Галина сообщила, что сейчас находится в МВД и пишет заявление о пропаже брата.
Взрыв произошел на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, утром 9 августа. ЧП случилось на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс». Следователи провели обыски в фирме и задержали ее технического директора.
После происшествия одна из пострадавших скончалась в больнице. По данным Следственного комитета, за медицинской помощью после взрыва обратились более 60 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.
Сергиев Посад
Взрыв в Сергиевом Посаде
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