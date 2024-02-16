Происшествия 16 февраля 2024, 14:01 Один человек погиб в аварии с поездом и машиной в Ростовской области

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В Ростовской области поезд протаранил машину, один человек погиб. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу СКЖД.

Авария произошла 13 февраля, Предположительно, легковушка выехала на переезд между станциями Целина и Атаман, несмотря на приближающийся состав. Машинист пытался затормозить, но не успел и врезался в машину. Водитель легковушки погиб на месте, проводится проверка.

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