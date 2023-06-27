Происшествия 27 июня 2023, 21:37 Одна женщина погибла в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: одна женщина погибла в результате обстрелов города со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Жительница Донецка погибла в результате обстрелов со стороны ВСУ, еще два мирных гражданина получили ранения. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что в период с 09:00 до 21:00 территория Донецка подверглась обстрелам украинских националистов 16 раз. Военные киевского режима выпустили 86 снарядов калибра 155 миллиметров в направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов.

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«В результате обстрелов погибла женщина (паспортные данные устанавливаются), ранения получили двое мирных граждан — мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения», — заявил мэр города.

Также Кулемзин рассказал о повреждениях домов частного сектора в Петровском районе по улицам Летчиков, Твардовского и Черногорской.

Ранее один житель города Алешки в Херсонской области погиб из-за атаки украинских националистов. Еще три гражданина были ранены. ВСУ стреляли прямо по жилым кварталам региона.