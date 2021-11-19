Одна студентка умерла после отравления метанолом в Казани

В Казани скончалась девушка, которая отравилась метанолом вместе с компанией других студентов. Она была в крайне тяжелом состоянии. С 16 ноября девушка лежала в коме, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

«К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей», — рассказали в министерстве.

В одну из казанских больниц 16 ноября привезли 13 человек, отравившихся суррогатным алкоголем. Трое из них лежат в реанимации. Старшему из пострадавших 22 года.

Полиция возбудила уголовное дело.

Студенты намеревались отметить день рождения и приобрели пятилитровую канистру со спиртным. Однако вместо этого один из организаторов мероприятия случайно напоил друзей стеклоомывателем.