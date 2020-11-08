Одна из убитых под Солнечногорском женщин оказалась доцентом Плехановки

Одна из убитых под Солнечногорском женщин — доцент кафедры предпринимательства и логистики в РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская. Вторая — ее мать.

Виктория Борковская работала заместителем декана факультета маркетинга по международному сотрудничеству в РЭУ Плеханова, а также была доцентом кафедры предпринимательства и логистики, передает «Пятый канал». Вторая погибшая — мать Виктории. Шестилетней девочке удалось выжить, сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице.

Борковская также преподавала в Московском государственном строительном университете. Студенты отзывались о ней исключительно положительно.

По версии следствия, подозреваемый в убийстве трудился в доме погибших. Он выполнял мелкие поручения и строительные работы. Сейчас полиция разыскивает 26-летнего уроженца Таджикистана, который может быть причастен к нападению. Раненая девочка смогла сообщить следствию, что он убил ее родных и забрал из дома ценные вещи. Следствие возбудило уголовное дело. На месте происшествия работают эксперты.