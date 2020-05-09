    09 мая 2020, 17:15

    Одиночные фугасы взорвались на бывшем арсенале в Удмуртии

    Алена Макаренко

    Одиночные фугасы взорвались на технической территории бывшей воинской части в удмуртском поселке Пугачево. До этого там загорелась сухая трава. Об этом рассказал глава Малопургинского района Сергей Юрин, сообщил «Интерфакс».

    Местному населению ничто не угрожает, заявил он. На технической территории нет снарядов, осколки которых могли бы долететь до жилых домов. Тем не менее в Пугачеве переживают из-за хлопков. Жители поселка все чаще звонят и пишут в администрацию.

    Почему загорелась трава, точно неизвестно. Юрин допускает, что это был поджог со стороны «черных копателей», ворующих на территории бывшей части металл. В последнее время нарушителей стали задерживать намного чаще.

    «Есть „черные копатели“, которые, к сожалению, из года в год всю эту ситуацию создают бесконтрольно», — отметил Юрин.

    Спустя неделю после поджога выросшей травы копателям проще находить металлы, пояснил он.

    Сухая трава горит на площади полторы тысячи квадратных метров, сообщил ТАСС. Однако из-за порывов ветра территория ЧП увеличится.