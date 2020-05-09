Одиночные фугасы взорвались на бывшем арсенале в Удмуртии

Местному населению ничто не угрожает, заявил он. На технической территории нет снарядов, осколки которых могли бы долететь до жилых домов. Тем не менее в Пугачеве переживают из-за хлопков. Жители поселка все чаще звонят и пишут в администрацию.

Почему загорелась трава, точно неизвестно. Юрин допускает, что это был поджог со стороны «черных копателей», ворующих на территории бывшей части металл. В последнее время нарушителей стали задерживать намного чаще.

«Есть „черные копатели“, которые, к сожалению, из года в год всю эту ситуацию создают бесконтрольно», — отметил Юрин.

Спустя неделю после поджога выросшей травы копателям проще находить металлы, пояснил он.

Сухая трава горит на площади полторы тысячи квадратных метров, сообщил ТАСС. Однако из-за порывов ветра территория ЧП увеличится.