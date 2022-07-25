Одиннадцатимесячный младенец погиб в ДТП в Ростовской области

ДТП, в котором погиб 11-месячный младенец, произошло накануне на автодороге Пешково — Займо — Обрыв в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России, водитель ВАЗ-2112 не выдержал безопасную дистанцию до грузовика «Мерседес» и врезался в него. В результате случившегося погиб ребенок, еще три человека получили травмы, написало ИА НСН.

Отмечается, что младенец был на руках у матери, которая сидела на переднем сиденье.