Одиннадцать человек пострадали в аварии с участием автобуса в Перми | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 15:03 Поделиться Telegram

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Viber Одиннадцать человек пострадали в аварии с участием автобуса в Перми

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Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Перми. 11 человек получили травмы. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на департамент транспорта мэрии города.

«На Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов произошел наезд грузового автомобиля на автобус 80-го маршрута», — уточнило ведомство.

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По данным местных СМИ, водитель автобуса начал действовать в соответствии с должностной инструкцией и вызвал сотрудников экстренных служб. В результате аварии девять человек получили легкие травмы, двое попали в больницу.

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