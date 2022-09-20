Одиннадцать человек пострадали в аварии с участием автобуса в Перми | 360°

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Одиннадцать человек пострадали в аварии с участием автобуса в Перми

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Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Перми. 11 человек получили травмы. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на департамент транспорта мэрии города.

«На Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов произошел наезд грузового автомобиля на автобус 80-го маршрута», — уточнило ведомство.

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По данным местных СМИ, водитель автобуса начал действовать в соответствии с должностной инструкцией и вызвал сотрудников экстренных служб. В результате аварии девять человек получили легкие травмы, двое попали в больницу.

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