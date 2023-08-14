Происшествия 14 августа 2023, 13:21 Одиннадцать человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Армении

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Столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло на трассе Ереван-Гюмри в Армении. В аварии погибли 11 человек, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на спасательную службу Министерства внутренних дел страны.

По предварительным данным, ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и грузовой фуры ЗИЛ случилось на 90-м километре автотрассы вблизи населенного пункта Ланджик.

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Отмечается, что в аварии также пострадали шесть человек, их доставили в больницу.