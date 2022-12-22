Происшествия 22 декабря 2022, 19:42 Одиннадцать человек погибли на севере Нигерии в результате обрыва линии электропередач

Читать 360tv в

На севере Нигерии в штате Кадуна произошел обрыв линии электропередач. В результате техногенной катастрофы погибли 11 человек, сообщил сайт STV.

По данным РИА ФАН, после обрыва началось возгорание. Падения кабеля вызвало скачок напряжения, люди погибли из-за удара током.

Реклама

Представители местной энергетической компании сообщили, что трагедия случилась из-за некачественных проводов ЛЭП.

Реклама