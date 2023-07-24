Происшествия 24 июля 2023, 08:16 Одиннадцать беспилотников сбили над Крымом Глава Крыма Аксенов сообщил об 11 сбитых украинских беспилотниках РИА «Новости»

Читать 360tv в

В небе над Крымом сбили 11 украинских беспилотников. При этом задействовали силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника», — написал он.

Реклама

Аксенов также сообщил о попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Кроме того, обломки дронов повредили частный дом в Кировском районе. На месте работают представители экстренных служб. Глава Крыма попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Ранним утром журналистам стало известно, что беспилотник врезался в здание московского бизнес-центра на проспекте Лихачева. Раздался взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал. Кроме того, обломки дрона обнаружили на Комсомольском проспекте в Москве. Движение по участку улицы временно перекрыли. Никто не пострадал.