Происшествия 27 июня 2023, 19:50 Один житель Алешек за сутки погиб в результате обстрелов со стороны ВСУ Один житель Алешек погиб и трое получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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В результате обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки в городе Алешки погиб один мирный житель, еще три человека получили ранения, рассказали в военном следственном управлении СК по Объединенной группировке войск (сил). Атаки противника пришлись на жилые кварталы, сообщил ТАСС.

В ведомстве отметили, что украинские военные продолжают непрерывно обстреливать жилые кварталы Алешек. Следователи предпринимают все меры для фиксации последствий атак ВСУ. Днем 26 июня противник вновь ударил по населенному пункту.

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«В центре города около ресторана „Алешье“ погиб мужчина, также за прошедшие сутки не менее трех человек ранены», — рассказал представитель ВСУ СК по Объединенной группировке войск.

Корреспондент агентства добавил, что украинские военнослужащие обстреливают Алешки с правого берега, используя минометы и ствольную артиллерию. Бойцы ВС России уничтожают вражеские беспилотники, которые ВСУ отправляют для нанесения ударов.

В начале июня власти Украины начали анонсированное ранее контрнаступление. По словам президента России Владимира Путина, за это время ВСУ потеряли более 250 танков и почти 800 бронемашин.