Происшествия 18 ноября 2023, 19:30 Один взрослый и двое детей пострадали в массовом ДТП под Тюменью ГИБДД: три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень Telegram-канал ГИБДД Тюменской области

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Три человека пострадали в результате массового ДТП, которое произошло на 305-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

На месте аварии с пятью автомобилями работают два наряда ДПС. Движение по трассе частично ограничили. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что Nissan въехал в стоящий на полосе для разворота Mitsubishi, который отбросило на Mercedes. От удара Nissan отбросило в КамАЗ. Легковушку закрутило на дороге, и она въехала в еще один грузовик.

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«В столкновении пяти автомобилей пострадали три человека, в том числе двое детей», — заявили в ГИБДД.

Ранения получили водитель Nissan и находившиеся в авто несовершеннолетние. Всех троих с места ДТП забрали в больницу.

Ранее в аварии с участием грузовика MAN и автобуса, которая произошла в Ленинском округе Иркутска, пострадали трое детей. СК начал доследственную проверку по факту случившегося.