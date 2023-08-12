Происшествия 12 августа 2023, 08:49 Один турист погиб под камнепадом в горах Кабардино-Балкарии МЧС РФ: один турист погиб, более пяти пострадали под камнепадом в КБР РИА «Новости»

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Туристы в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики попали под камнепад. По предварительным данным, один человек погиб, передали в пресс-службе МЧС.

«По уточненной информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе», — сообщили в ведомстве.

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Под камнепадом оказалась и вторая группа путешественников, среди них тоже есть пострадавшие. Они могут находиться в районе альплагеря «Безенги».

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на поиски туристов. Не исключалось применении авиации. Как уточнили в министерстве, обе группы зарегистрировались в МЧС.

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