Двух детей нашли в овраге в селе под Саратовом. Один ребенок скончался

Замерзающих мальчика и девочку обнаружили в овраге в селе Прокудино в Аткарском районе Саратовской области. Прибывшие на место врачи скорой констатировали, что мальчик скончался, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным ведомства, мальчику было восемь лет, девочке — пять лет. Ее доставили в больницу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия.

Сейчас они продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, собирают данные о семье, где росли дети.

В среду днем температура в Саратовской области упала до -16 градусов.

Весной этого года труп подростка, умершего от переохлаждения, нашли в лесу Ленобласти. Погибшему было 13 лет.