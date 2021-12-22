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    22 декабря 2021, 17:42

    Двух детей нашли в овраге в селе под Саратовом. Один ребенок скончался

    СК начал проверку обнаружения замерзшего насмерть ребенка под Саратовом

    Ольга Назаркина

    Замерзающих мальчика и девочку обнаружили в овраге в селе Прокудино в Аткарском районе Саратовской области. Прибывшие на место врачи скорой констатировали, что мальчик скончался, сообщили в региональном СУ СК РФ.

    По данным ведомства, мальчику было восемь лет, девочке — пять лет. Ее доставили в больницу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия.

    Сейчас они продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, собирают данные о семье, где росли дети.

    В среду днем температура в Саратовской области упала до -16 градусов.

    Весной этого года труп подростка, умершего от переохлаждения, нашли в лесу Ленобласти. Погибшему было 13 лет.