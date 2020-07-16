Еще один акушер задержан по делу о суррогатном материнстве. При чем здесь Максим Галкин?

«Я не знаю этого человека. Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства — полностью этим всем занималась клиника „Мать и дитя“ Марка Курцера», — заявил Галкин.

Он навел справки и в самой клинике, к которой обращался вместе с Аллой Пугачевой, но в учреждении тоже ничего не знают об этом враче.

По данным некоторых СМИ, Мельников не скрывал и рассказывал журналистам, что подбирал суррогатную маму для вынашивания детей Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина.

Врача и генерального директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова задержали накануне. Об этом сообщил «МК» со ссылкой на свои источники. Вероятнее всего, это связано с делом о торговле людьми. Но по какому именно поводу — официальные ведомства пока не уточняют.

Ранее были задержаны четыре специалиста — акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, репродуктолог Юлиана Иванова, эмбриолог Тарас Ашитков и врач Валентина Чернышова. Следствие считает, что они продавали младенцев в Китай.