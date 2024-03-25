Происшествия 25 марта 2024, 17:40 Один из террористов осматривал Crocus City Hall 7 марта Сотрудник Crocus City Hall вспомнил Фаридуни, осматривавшего комплекс 7 марта Телеканал «360»

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Сотрудник Crocus City Hall Александр рассказал, что видел подозреваемого в теракте Шамсидина Фаридуни 7 марта. По его словам, мужчина осматривал фойе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Он к мне подходил несколько раз, плохо говорил по-русски и много спрашивал, что где находится, просто ходил по фойе, осматривался. Тогда он мне показался подозрительным, но я не придал этому значения», — поделился Александр.

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Позднее, когда фотография Фаридуни появилась в Сети, молодой человек понял, что это был террорист. Во время атаки Александр был возле гардеробной и помог спастись группе людей.

Ранее жительница Подольска заявила, что минувшим летом видела одного из подозреваемых в теракте. По ее словам, мужчина был пьян.