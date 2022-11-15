Происшествия 15 ноября 2022, 10:58 Один из терминалов нефтеналивного терминала «Жеча» в Брянской области загорелся после удара с БПЛА SHOT: неизвестные сбросили боеприпас с БПЛА на нефтеналивной терминал «Жеча»

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Неизвестные ударили по нефтеналивному терминалу «Жеча» с БПЛА. Атака привела к возгоранию. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Терминал расположен в Брянской области. Этот регион граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Сам объект находится в 50 километрах от территории другой страны.

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Авторы Telegram-канала привели слова сотрудников «Русснефть Брянск», которые осмотрели терминал после прилета. Те выявили небольшое возгорание остатков нефти в одном из 20-тонных резервуаров. Прибывшие на место ЧП спасатели уже локализовали пожар.

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Ранее стало известно, что в Брянской области произошел подрыв опоры ЛЭП. ЧП случилось в Климовском районе. Повреждение привело к сбоям в электроснабжении. Об этом 10 ноября сообщил RT со слов областного губернатора Александра Богомаза.