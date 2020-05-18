Один из старейших священников Москвы скончался на 88-м году жизни

«Отец Николай скончался утром 18 мая после долгой и тяжелой болезни», — приводит слова представителя храма RT.

Напомним, протоиерей Николай был почетным настоятелем храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине. Там он служил с 1973 года.

По данным издания, смерть священника никак не связана с коронавирусной инфекцией.