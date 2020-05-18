    18 мая 2020, 14:56

    Один из старейших священников Москвы скончался на 88-м году жизни

    Анастасия Кременчугская

    Протоиерей Николай Дятлов, один из старейших священнослужителей Москвы, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Отец Николай скончался утром 18 мая после долгой и тяжелой болезни», — приводит слова представителя храма RT.

    Напомним, протоиерей Николай был почетным настоятелем храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине. Там он служил с 1973 года.

    По данным издания, смерть священника никак не связана с коронавирусной инфекцией.