Один из самых крупных в даркнете наркомагазинов ликвидировали в Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга в рамках антинаркотической операции «Канал — Невский щит» ликвидировали разветвленную сеть наркоторговцев, задержав предполагаемых организаторов и сотрудников наркомагазина Gagarin Shop — одного из самых крупных в даркнете. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали 11 предполагаемых преступников. Среди них, по данным правоохранителей, 57-летний лидер группировки, 29-летний организатор интернет-магазина, 50-летняя бухгалтер, 27-летний мужчина, отвечавший за логистику, двое мужчин, которые занимались выращиванием конопли, 34-летний оператор интернет-магазина и четверо закладчиков оптовых партий наркотиков.

Полицейские обыскали места проживания всех задержанных. В общей сложности при обыске изъяли около 20 килограммов различных наркотиков, большое количество приготовленных закладок, а также четыре автомобиля. Кроме того, полицейские изъяли более 700 уже размещенных на улице закладок.

Восьмерых задержанных заключили под стражу, еще двое, предполагаемые закладчики оптовых тайников, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Бухгалтер группы находится под домашним арестом.

Через интернет-магазин наркотики распространяли по всей стране. Полицейские установили причастность подозреваемых к 126 преступлениям.