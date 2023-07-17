Происшествия 17 июля 2023, 20:15 Один из пролетов Крымского моста сочли не подлежащим восстановлению Хуснуллин заявил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению РИА «Новости»

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Один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по ситуации после ЧП на переправе.

«В результате теракта пролетное строение <…> по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению», — сказал он.

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По словам Хуснуллина, еще один пролет — в направлении Керчи — поврежден, но находится на опоре.

«Строители-проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы», — добавил вице-премьер.

Политик добавил, что повреждений опор моста нет, они находятся в нормальном состоянии. Железнодорожная часть переправы работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. Хуснуллин добавил, что один из путей имеет незначительные повреждения, которые не влияют на их движение.

В ночь на понедельник, 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП. В районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края прогремел взрыв. Погибли муж и жена, пострадала их 14-летняя дочь.

Повысить безопасность переправы призвал президент России Владимир Путин. Он сообщил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта.