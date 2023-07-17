17 июля 2023, 20:15
Один из пролетов Крымского моста сочли не подлежащим восстановлению
Хуснуллин заявил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению
Один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по ситуации после ЧП на переправе.
«В результате теракта пролетное строение <…> по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению», — сказал он.
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По словам Хуснуллина, еще один пролет — в направлении Керчи — поврежден, но находится на опоре.
«Строители-проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы», — добавил вице-премьер.
Политик добавил, что повреждений опор моста нет, они находятся в нормальном состоянии. Железнодорожная часть переправы работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. Хуснуллин добавил, что один из путей имеет незначительные повреждения, которые не влияют на их движение.
В ночь на понедельник, 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП. В районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края прогремел взрыв. Погибли муж и жена, пострадала их 14-летняя дочь.
Повысить безопасность переправы призвал президент России Владимир Путин. Он сообщил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта.
Крымский мост
Правительство РФ
ЧП на Крымском мосту
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