11 июня 2023, 13:30
Один из пострадавших в массовом ДТП на Каширском шоссе впал в кому
Источник «360»: один из пострадавших в ДТП на Каширском шоссе впал в кому
Участники массового ДТП на Каширском шоссе получили тяжелые травмы. Один из них впал в кому, сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.
В аварию попали SsangYong, Mazda и Skoda и Kodiaq. Зацепили и автомобиль «Газель».
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«Водитель SsangYong получил сотрясение головного мозга, водитель Mazda — перелом плечевой кости, пассажир Mazda в коме, у него открытая черепно-мозговая травма», — уточнил собеседник «360».
Всех пострадавших доставили ГКБ № 7. На месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено.
ДТП
Москва 2023
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