Эксклюзив 11 июня 2023, 13:30 Один из пострадавших в массовом ДТП на Каширском шоссе впал в кому Источник «360»: один из пострадавших в ДТП на Каширском шоссе впал в кому РИА «Новости»

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Участники массового ДТП на Каширском шоссе получили тяжелые травмы. Один из них впал в кому, сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.

В аварию попали SsangYong, Mazda и Skoda и Kodiaq. Зацепили и автомобиль «Газель».

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«Водитель SsangYong получил сотрясение головного мозга, водитель Mazda — перелом плечевой кости, пассажир Mazda в коме, у него открытая черепно-мозговая травма», — уточнил собеседник «360».

Всех пострадавших доставили ГКБ № 7. На месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено.