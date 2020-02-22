Один из пострадавших скончался после пожара в Красноярске

Сильный пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в Красноярске. В результате ЧП пострадали пять человек, один из них погиб. Всем остальным медики сейчас оказывают необходимую помощь.

«Три человека в тяжелом состоянии, один средней тяжести, один мужчина скончался», — приводит РИА «Новости» сообщение регионального минздрава.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону рассказали, что во время пожара никто не погиб. Пять человек получили травмы и обратились за помощью.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Возгорание началось ночью 22 февраля в одной из квартир на первом этаже и подъезде. Пожарные приехали к двухэтажному дому и начали тушить огонь. Из здания на улицу вывели семь детей и 25 взрослых. Через три часа пожар удалось ликвидировать.

Жителей дома отправили в резервное общежитие Красноярска. Всего тушением занимались 47 человек и 17 единиц техники. Причину пожара выясняют специалисты.