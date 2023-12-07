Происшествия 07 декабря 2023, 11:08 Один из пострадавших при стрельбе в Брянске находится в тяжелом состоянии — Минздрав Минздрав сообщил о тяжелом состоянии одного из пострадавших в брянской школе РИА «Новости»

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Пострадавших при стрельбе в брянской школе подростков доставили в больницу. Большинство из них находится в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного школьника расценивают как тяжелое, сообщило РИА «Новости».

«Один из получивших ранение находится в тяжелом состоянии», — заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов

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По факту стрельбы возбудили уголовное дело об убийстве. Известно о двух погибших. Одна из них — ученица, которая устроила нападение на одноклассников. По данным СК, девушка вооружилась помповым ружьем.

ЧП произошло утром 7 декабря. На месте работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства и мотивы преступления установят в ходе расследования дела.